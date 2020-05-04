В Венесуэле задержали лидера вторгшихся в страну наемников

КАРАКАС, 4 мая - РИА Новости. Председатель учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что вооруженные силы и полиция северного штата Арагуа задержали в понедельник еще восемь участников воскресного морского вторжения, в том числе их лидера Антонио Секеа.
"В ходе военно-гражданской операции с участием полиции были задержаны восемь наемников, в числе которых глава террористической операции Антонио Секеа, который уже находится в распоряжении властей", - написал Кабельо в Twitter.
#FuriaBolivariana en acción, en una operación Cívico-Militar-Policial en pleno desarrollo fueron capturados 8 mercenarios, entre los cuales está el jefe de la operación terrorista Antonio Sequea, ya a la orden de las autoridades. Nosotros Venceremos!! pic.twitter.com/x9XgO9qmZY— Diosdado Cabello R (@dcabellor) May 4, 2020
Источники из местной полиции сообщили РИА Новости, что в ходе операции был задержан сын бывшего министра обороны Рауля Бадуэля, в данный момент находящегося в тюрьме.
В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что предотвращено морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. По его словам, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Кабельо уточнил, что восемь нападавших убиты, двое задержаны. Он также заявил, что один из задержанных - агент Управления по борьбе с наркотиками США.