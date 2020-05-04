Число случаев коронавируса в мире превысило 3,4 миллиона

По последним данным ВОЗ, за сутки в мире зафиксированы более 86,1 тысячи новых случаев заражения, общее число составляет 3 435 894. Количество летальных исходов за сутки возросло на 976 (более чем на 7 тысяч меньше, чем сутками ранее), общее число жертв коронавируса в мире составило 239 604.