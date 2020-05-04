В Боливии более чем у 70 полицейских выявили коронавирус

"У меня нет данных по подозрительным случаям, но положительные результаты выявлены у 71 (полицейского), двое, к нашему большому сожалению, погибли", - сказал он журналистам. Оба умерших работали в городе Санта-Крус.
Ранее боливийские полицейские, как и медики, жаловались на нехватку защитной одежды.
Кроме того, коронавирусом в стране заразились 10 военных и 50 работников здравоохранения.
Всего в Боливии подтверждены 1594 случаев заражения COVID-19, 166 пациентов вылечились, 76 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.