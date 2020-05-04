Глава ДНР раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе

ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика должна использовать все возможные методы для создания безопасной среды и защиты мирного населения, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее представительство республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские силовики обстреляли окраины Донецка. В результате ранения получили трое детей и один взрослый.
Пушилин в заявлении, опубликованном на сайте главы ДНР, отметил, что "беспредел украинских вооруженных формирований не может длиться вечно". По его словам, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".
"В условиях полного игнорирования этой международной организацией по безопасности и защите просьб о создании безопасной среды и защите мирного населения и детей, какие еще самостоятельные методы остаются у нашего государства? Все возможные для нас методы мы должны использовать!" - говорится в заявлении.