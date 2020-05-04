Глава ДНР раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе

"В условиях полного игнорирования этой международной организацией по безопасности и защите просьб о создании безопасной среды и защите мирного населения и детей, какие еще самостоятельные методы остаются у нашего государства? Все возможные для нас методы мы должны использовать!" - говорится в заявлении.