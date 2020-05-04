В Сирии сообщили о воздушной атаке на Алеппо

По информации государственного агентства, ударам Израиля подвергся научно-исследовательский центр.
Командование сирийской армии сообщило, что выпущенные по окрестностям города ракеты попали по нескольким военным складам в Сфире, в юго-восточном пригороде.
Израильская армия отказалась комментировать происходящее.
В последний раз сирийские ПВО отражали воздушную атаку 27 апреля. Тогда, по информации Al-Ikhbariya, удары по окрестностям Дамаска наносились Израилем из воздушного пространства Ливана. Как отметил телеканал, военным удалось сбить несколько ракет.
Израильская сторона регулярно атакует объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.