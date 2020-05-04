В Сирии сообщили о воздушной атаке на Алеппо

Командование сирийской армии сообщило, что выпущенные по окрестностям города ракеты попали по нескольким военным складам в Сфире, в юго-восточном пригороде.

Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.