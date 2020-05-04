Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств против коронавируса

"Оно остается одной из лучших мер общественного здравоохранения и защиты от COVID-19 и многих других болезней", — сказал он, напомнив, что 5 мая отмечают Всемирный день гигиены рук.
При этом глава ВОЗ подчеркнул, что у некоторых людей нет возможности регулярно мыть руки, так как у трех миллиардов человек на планете нет дома водоснабжения. Для борьбы с пандемией он призвал увеличить инвестиции в производство мыла и моющих средств на спиртовой основе.
В мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились как минимум 3,3 миллиона человек, 240 тысяч из них скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.