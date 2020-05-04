В Новосибирск прибыл вывозной рейс из Берлина

Самолет авиакомпании "Аэрофлот - Российские авиалинии" вылетел из аэропорта "Шёнефельд". По данным Толмачево, он прибыл в Новосибирск в 01.49 местного времени во вторник, 5 мая (21.49 мск 4 мая).

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.