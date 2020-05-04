Жителя Луганска приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену

ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Верховный суд самопровозглашенной Луганской народной республики приговорил жителя Луганска к 12 годам лишения свободы за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры.
"В Верховном суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города Луганска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР (государственная измена)", - сообщил представитель Генпрокуратуры.
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По данным ведомства, житель Луганска на подконтрольной Киеву территории был завербован Службой безопасности Украины, с июня 2017 года по апрель 2019 года он шпионил и оказывал помощь СБУ в деятельности против безопасности республики. Как заявляет ведомство, завербованный житель Луганска собирал и передавал своему куратору из СБУ сведения в отношении сотрудников Народной милиции ЛНР и правоохранительных органов республики, передача которых могла причинить ущерб безопасности государственных структур и республике в целом.
"Приговором Верховного Суда ЛНР подсудимый признан виновным в совершении государственной измены... Подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы", - добавил представитель Генпрокуратуры.
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