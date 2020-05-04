Террористы обстреляли населенный пункт в Идлибе

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Мелладжа в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, - заявил Журавлев.
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Контр-адмирал добавил, что патрулирование подразделениями российской военной полиции продолжено по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо и Хасеке. Также силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камишлия – Телль-Эш-Шур-Гарби – Телль-Тамр – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камишлия.
"Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту: Дейруна-Ага – Кас-Табан – Кини-Наби – Делави-Кара – Джиллика – Эль-Фирдаус – Акка – Шамсия – Дейруна-Ага в провинции Хасеке", - сказал Журавлев.
Также он отметил, что специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между ЦПВС и турецкой стороной продолжает функционирование.
* Террористическая организация, запрещенная в России