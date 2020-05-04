В Мордовии три человека пострадали при ЧП во время ремонтных работ

"В понедельник около 19 часов на предприятии "Рузхиммаш" в Рузаевке во время проведения ремонтных работ произошла авария компрессорного насоса без последующего возгорания. Пострадали трое сотрудников предприятия. Погибших нет", - рассказали агентству в региональном управлении МЧС.