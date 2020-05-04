В Мордовии три человека пострадали при ЧП во время ремонтных работ

"В понедельник около 19 часов на предприятии "Рузхиммаш" в Рузаевке во время проведения ремонтных работ произошла авария компрессорного насоса без последующего возгорания. Пострадали трое сотрудников предприятия. Погибших нет", - рассказали агентству в региональном управлении МЧС.
Собеседница агентства отметила, что здание предприятия не повреждено, происшествие не повлияло на работу завода.
Рузаевский завод химического машиностроения (АО "Рузхиммаш") выпускает грузовые железнодорожные вагоны, контейнеры-цистерны, оборудование для нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и химической отраслей.
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