У духовника Введенского монастыря в Иваново заподозрили коронавирус

Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Основатель и духовник Введенского женского монастыря в Основатель и духовник Введенского женского монастыря в Иваново Архимандрит Амвросий (Юрасов) заболел двусторонней пневмонией и, предположительно, коронавирусом , сообщил РИА Новости директор православной радиостанции "Радонеж" Евгений Никифоров.

Архимандрит Амвросий (Юрасов) - основатель и духовник Введенского женского монастыря в Иваново, а также духовник братства "Радонеж" и духовный отец Никифорова.

"Отец Амвросий заболел двусторонней пневмонией, но коронавирус еще не подтвержден: тест взяли только вчера. Наверное, завтра уже будет результат. Но все врачи – а его наблюдают очень квалифицированные врачи – подозревают коронавирус", - сказал РИА Новости Никифоров.

По его словам, келейник архимандрита Амвросия иеродиакон Елеазар тоже заболел двусторонней пневмонией, но в более легкой форме.

"Отцу Амвросию уже за 80 лет. У него 50% повреждение легких. Это считается не фатальным, но вызывает у нас большие опасения. Мы просим у всех молитв", - призвал директор "Радонежа".

Он напомнил, что Введенский монастырь сейчас закрыт для посещения паломников.

"Я даже, честно говоря, не понимаю, как отец Амвросий мог заразиться. Хотя он все время исповедует. Покаяние это то, о чем он постоянно говорит в проповедях. И в больнице он не прекращает проповеди и даже исповедует врачей", - подытожил Никифоров.