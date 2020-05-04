Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
"Ближайшие несколько месяцев будут достаточно тяжелыми. Банк России предполагает снижение валового внутреннего продукта от четырех до шести процентов в этом году. Это тот прогноз, на который пока можно ориентироваться с учетом данных за последние несколько недель", — сказал он.
Дворкович добавил, что ряд экспертов ожидают падения экономики на десять процентов.
По его словам, последствия сложившейся ситуации более ощутимо проявят себя в июне-июле, это можно заметить по резидентам "Сколково".
Ранее Международный валютный фонд спрогнозировал, что нынешний экономический спад станет самым тяжелым со времен Великой депрессии. По оценкам МВФ, ущерб от пандемии COVID-19 составит около девяти триллионов долларов.
Пандемия коронавируса
Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире составило более 3,4 миллиона человек, из них более 238 тысяч скончались.
В России, по последним данным, число зараженных составляет более 145 тысяч человек, 1356 из них умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.