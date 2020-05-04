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Распространение нового коронавируса
2020-05-04T23:53
https://ria.ru/20200504/1570968561.html
Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569633436_0:261:3176:2048_1036x0_80_0_0_6168598a110e48a18797c8ca198bc60e.jpg
РИА Новости

Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса

21:49 04.05.2020 (обновлено: 23:53 04.05.2020)
192535
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в медицинской маске у информационного табло с курсом валют на улице Земляной Вал
Мужчина в медицинской маске у информационного табло с курсом валют на улице Земляной Вал
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
"Ближайшие несколько месяцев будут достаточно тяжелыми. Банк России предполагает снижение валового внутреннего продукта от четырех до шести процентов в этом году. Это тот прогноз, на который пока можно ориентироваться с учетом данных за последние несколько недель", — сказал он.
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Дворкович добавил, что ряд экспертов ожидают падения экономики на десять процентов.
По его словам, последствия сложившейся ситуации более ощутимо проявят себя в июне-июле, это можно заметить по резидентам "Сколково".
Ранее Международный валютный фонд спрогнозировал, что нынешний экономический спад станет самым тяжелым со времен Великой депрессии. По оценкам МВФ, ущерб от пандемии COVID-19 составит около девяти триллионов долларов.
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Пандемия коронавируса

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире составило более 3,4 миллиона человек, из них более 238 тысяч скончались.
В России, по последним данным, число зараженных составляет более 145 тысяч человек, 1356 из них умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияАркадий ДворковичФонд "Сколково"Экономика
Популярные комментарии
"Кто про что, а вшивый про баню", так и Дворкович про деньги, ничего больше в голову не лезет? Будет кризис по всему Миру, что тут гадать? Кто выживет после вируса, те будут бороться и с кризисом, не впервой. Не война же, слава Богу, справятся, лишь бы такие как Дворкович поменьше в это время грабили простой народ, тогда будет всё хорошо. Не так страшен вирус и кризис, как "родные" власти и "бизнесмены".
4 мая, 22:13
Александр Невский
318424121
Да по ходу мы в России постоянно в кризисе . Только верхушка живёт как хочет .
4 мая, 22:24
ppavelsmetkin
307415327
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