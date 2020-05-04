В Удмуртии назвали число заразившихся коронавирусом детей

УФА, 4 мая - РИА Новости. Коронавирусом в Коронавирусом в Удмуртии болеют 20 детей, при этом только за последние сутки инфекция обнаружена у двух младенцев, сообщил глава региона Александр Бречалов

Руководитель республики в прямом эфире на своей странице в соцсети " ВКонтакте " рассказал, что в регионе на 4 мая зарегистрировано 332 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией, 66 пациентов полностью выздоровели и выписаны из больницы, 10 летальных случаев.

"Под медицинским наблюдением находится 256 пациентов. Семь из них - в тяжелом состоянии, один подключен к ИВЛ. Состояние 62 пациентов оценивается как средней степени тяжести, у 65 – как удовлетворительное. Еще 122 человека находятся на амбулаторном лечении", - сказал Бречалов.

По его словам, среди заболевших 20 детей, среди них у четверых вирус обнаружили за последние сутки, двоим из них нет и одного года. "Болезнь протекает под контролем и сейчас опасаться не за что. Надеюсь, что все будет хорошо. Но еще раз обращаю внимание родителей: если у кого-то создалась иллюзия, что болеют только пожилые люди или люди с хроническими заболеваниями, это не так. Дети любого возраста также подвержены заражению, если находятся в прямом контакте с заболевшими", - подчеркнул глава республики.

По его данным, в регионе скончались 10 пациентов с коронавирусом. "В числе скончавшихся шесть мужчин в возрасте 59, 62, 66, 67 и 69 лет и четыре женщины в возрасте 54, 68, 74, 82 года. У всех умерших были зарегистрированы сопутствующие хронические заболевания. В частности, у четверых - злокачественные новообразования последней стадии, у троих - хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, у одной женщины - перенесенный инсульт, у одного мужчины – осложненное течение сахарного диабета. Еще по одной больной ожидаются результаты экспертизы", - сказал Бречалов.