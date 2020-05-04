В Госдуме предложили разместить икону святителя Серафима в храме ВС РФ

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов предложил Минобороны и РПЦ разместить в алтаре Главного храма ВС РФ икону святителя Серафима (Соболева), увековечив его роль в обеспечении славянского единства.

Депутат рассказал РИА Новости, что он направил соответствующие письма на имя святейшего патриарха Кирилла и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Я обратился с просьбой разместить в алтаре храма икону святителя Серафима (Соболева), архиепископа Богучарского и Софийского чудотворца, тем самым увековечив его роль в обеспечении славянского единства, примирения настроений внутри русского народа, особенно после революционных событий, а также в борьбе с внешними происками. Святитель Серафим – образец патриотического служения, целостности Церкви, чистоты веры", - сказал Гаврилов.

Также депутат сказал, что в своих письмах поблагодарил министра и патриарха "за труды в деле сохранения памяти и создание храма, посвященного духовному подвигу Русской православной Церкви прошедшей вместе с народом через великие испытания войны".

По его мнению, храм Воскресения Христова содержит "глубокую мысль его созидателей о духовном единстве нашего народа, который в ходе войны вернулся к истокам соборности, коллективизма, чистоты веры, подвижничества и патриотизма".