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Религия и мировоззрение
2020-05-04T21:37
https://ria.ru/20200504/1570968257.html
В Госдуме предложили разместить икону святителя Серафима в храме ВС РФ
https://cdn25.img.ria.ru/images/156374/37/1563743760_0:229:3234:2048_1036x0_80_0_0_3ffc7a3677392331a45a0130cc77b945.jpg
РИА Новости

В Госдуме предложили разместить икону святителя Серафима в храме ВС РФ

21:33 04.05.2020 (обновлено: 21:37 04.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения строящегося главного храма Вооруженных Сил
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения строящегося главного храма Вооруженных Сил
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов предложил Минобороны и РПЦ разместить в алтаре Главного храма ВС РФ икону святителя Серафима (Соболева), увековечив его роль в обеспечении славянского единства.
Депутат рассказал РИА Новости, что он направил соответствующие письма на имя святейшего патриарха Кирилла и министра обороны РФ Сергея Шойгу.
"Я обратился с просьбой разместить в алтаре храма икону святителя Серафима (Соболева), архиепископа Богучарского и Софийского чудотворца, тем самым увековечив его роль в обеспечении славянского единства, примирения настроений внутри русского народа, особенно после революционных событий, а также в борьбе с внешними происками. Святитель Серафим – образец патриотического служения, целостности Церкви, чистоты веры", - сказал Гаврилов.
Также депутат сказал, что в своих письмах поблагодарил министра и патриарха "за труды в деле сохранения памяти и создание храма, посвященного духовному подвигу Русской православной Церкви прошедшей вместе с народом через великие испытания войны".
По его мнению, храм Воскресения Христова содержит "глубокую мысль его созидателей о духовном единстве нашего народа, который в ходе войны вернулся к истокам соборности, коллективизма, чистоты веры, подвижничества и патриотизма".
Гаврилов отметил, что изображения в храме созданы при участии всего народа, поскольку вся Россия собирала деньги на этот храм, итоговый замысел был одобрен ведущими национальными экспертами.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеСергей ГавриловОбщество
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