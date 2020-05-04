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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-04T21:31
https://ria.ru/20200504/1570968156.html
В Тульской области ввели масочный режим
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570906087_0:197:2940:1851_1036x0_80_0_0_407ccb77eef9cdfa909cf5f16afecdcf.jpg
РИА Новости

В Тульской области ввели масочный режим

21:31 04.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева" Минздрава России в Москве
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Минздрава России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
ВОРОНЕЖ, 4 мая - РИА Новости. Власти Тульской области рекомендуют жителям региона из-за ситуации с коронавирусной инфекцией носить на улице маски и другие средства защиты, сообщает областное правительство на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Соответствующее дополнение в указ о мерах в период режима повышенной готовности внес 4 мая губернатор Алексей Дюмин.
Медицинский работник у постели пациента в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве
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"До 11 мая в Тульской области рекомендуется носить маски, респираторы или другие средства защиты органов дыхания на улице, в общественных местах, в помещениях общего пользования, в общественном транспорте, включая такси, и на предприятиях региона", - говорится в сообщении.
Как информируют власти, министерство промышленности и науки Тульской области "организует производство и поставку масок в аптеки и магазины". Наличие же средств защиты в продаже возьмут под контроль управление Росздравнадзора по региону и областной комитет по предпринимательству и потребительскому рынку.
"Министерство труда и социальной защиты Тульской области до 6 мая определит перечень категорий граждан, которые получат маски бесплатно", - указывается в сообщении.
В Тульской области заболевание COVID-19 подтверждено у 1293 человек, 155 пациентов выздоровели. Умерли восемь пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ДюминФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)ТулаТульская областьОбщество
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