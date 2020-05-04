В Тульской области ввели масочный режим

Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева" Минздрава России в Москве

ВОРОНЕЖ, 4 мая - РИА Новости. Власти Власти Тульской области рекомендуют жителям региона из-за ситуации с коронавирусной инфекцией носить на улице маски и другие средства защиты, сообщает областное правительство на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Соответствующее дополнение в указ о мерах в период режима повышенной готовности внес 4 мая губернатор Алексей Дюмин

"До 11 мая в Тульской области рекомендуется носить маски, респираторы или другие средства защиты органов дыхания на улице, в общественных местах, в помещениях общего пользования, в общественном транспорте, включая такси, и на предприятиях региона", - говорится в сообщении.

Как информируют власти, министерство промышленности и науки Тульской области "организует производство и поставку масок в аптеки и магазины". Наличие же средств защиты в продаже возьмут под контроль управление Росздравнадзора по региону и областной комитет по предпринимательству и потребительскому рынку.

"Министерство труда и социальной защиты Тульской области до 6 мая определит перечень категорий граждан, которые получат маски бесплатно", - указывается в сообщении.

В Тульской области заболевание COVID-19 подтверждено у 1293 человек, 155 пациентов выздоровели. Умерли восемь пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.