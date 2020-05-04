ВОЗ прокомментировала версию США об искусственном происхождении COVID-19

ЖЕНЕВА, 4 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Заявления американской стороны об искусственном происхождении коронавируса — спекуляции, сказал директор программы Всемирной организации здравоохранения ( Заявления американской стороны об искусственном происхождении коронавируса — спекуляции, сказал директор программы Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что Китай в ситуации с появлением COVID-19 "совершил ошибку и пытался ее скрыть". По его словам, США рассматривают версии, что вирус возник в уханьской лаборатории. Глава государства также пригрозил последствиями, если выяснится, что Китай допустил вспышку коронавируса. В ответ китайский МИД подчеркнул, что Пекин с самого начала эпидемии придерживался открытой и ответственной позиции в ситуации с вирусом.

Как заявил Райан, ВОЗ не получала никаких данных от американской стороны, касающихся возможного происхождения коронавируса.

"Как любая организация, которая опирается на подтвержденные данные, мы хотели бы получить любую информацию о происхождении вируса, потому что это очень важная часть информации, касающаяся общественного здравоохранения и необходимая для будущего контроля. Так что если такие данные и свидетельства существуют, то правительство США будет решать, делиться ли ими и когда это сделать. Но ВОЗ сложно в данном случае работать в информационном вакууме", — сказал он.

В свою очередь, глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове еще раз сослалась на мнение экспертов, которые считают, что коронавирус имеет животное происхождение.

"Что мы должны узнать, так это промежуточное звено. Животное, которое было инфицировано летучими мышами, а затем заразило человека в самых ранних случаях. И это очень важно узнать с точки зрения общественного здравоохранения, чтобы мы могли предотвратить повторное появление", — отметила она.

Согласно генетической последовательности COVID-19, а также других коронавирусов, они все происходят от летучих мышей, сказала Керкхове. Представитель ВОЗ напомнила, что промежуточным звеном для ближневосточного респираторного синдрома стали верблюды.

"Согласно всем свидетельствам, которые мы видели, исходя из всех последовательностей, которые есть, я полагаю, это свыше 15 тысяч генетических последовательностей, этот вирус природного происхождения. И нам надо найти промежуточное звено, и мы поддерживаем в этом наших коллег в Китае", — заключила она.

Пандемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. Инфицированные выявлены почти во всех странах мира. По последним данным, число зараженных достигло 3,4 миллиона человек, около 240 тысяч пациентов скончались.

В России зарегистрировали около 145 тысяч случаев заболевания, порядка 1300 пациентов скончались, 18 тысяч излечились.