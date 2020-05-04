ВОЗ оценила эффективность лечения коронавируса ремдесивиром

По его словам, ремдесивир участвует в "тестах солидарности", организованных ВОЗ в больницах по всему миру. В рамках программы врачи тестируют четыре медикамента и смешанных способа лечения COVID-19, чтобы выяснить наиболее эффективный из них.
"Согласно рандомизированным контрольным тестам, есть надежда на потенциальное использование этого лекарства", - сказал Райан.
По его словам, ВОЗ будет выяснять у США более подробные данные, насколько это лекарство доступно и насколько оно показало себя эффективным.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.