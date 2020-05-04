Белый дом опроверг сообщения о новом прогнозе по смертности от COVID-19

ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Белый дом заявил в понедельник, что не прогнозировал удвоение смертей от коронавируса в стране к концу месяца.

Ранее газета New York Times написала, что администрация США прогнозирует удвоение числа жителей страны, умирающих от коронавируса, к 1 июня - до 3 тысяч человек в день и 200 тысяч случаев заболевания ежедневно, издание ссылалось на внутренний документ администрации за авторством санитарного ведомства CDC.

"Это не документ Белого дома. Его не представляли рабочей группе (Белого дома) по коронавирусу, он не проходил межведомственное согласование. Эти данные также не отражают какие-либо модели рабочей группы или данные, которые она проанализировала", - говорится в письменном заявлении представителя Белого дома Джадда Дира.

Вместе с тем Дир не стал отрицать подлинность документа и сообщение газеты, что прогноз был подготовлен в CDC. Он заявил, что призывы президента Дональда Трампа постепенно снимать ограничения основаны на научных данных, с которыми согласны эксперты по здравоохранению и инфекционным заболеваниям.

Несмотря на карантин, который большинство штатов ввели с середины марта, ситуацию в США переломить пока не удается. Более 1,1 миллиона человек заболели вирусом, более 67 тысяч человек умерли. CША лидируют по обоим показателям в мире. Предполагается, что снятие ограничительных мер может привести к новым вспышкам вируса.

Президент Дональд Трамп в воскресенье увеличил свой прогноз по числу умерших в США. Если раньше Трамп говорил, что умрут около 50 тысяч (истинная цифра уже на треть больше), то в интервью Fox News он допустил цифру в 80-100 тысяч.