В Турции прирост случаев коронавируса достиг месячного минимума

АНКАРА, 4 мая — РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1614 — это минимальное значение за месяц, общее число заразившихся превысило 127 тысяч, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлено 1614 новых случаев, всего заразившихся — 127 559. Мы потеряли сегодня 64 пациента, всего умерших — 3461. Вылечились сегодня 5015 пациентов, всего — 68 166", — написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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