В Британии зафиксировали самый низкий прирост смертности от COVID-19

"К сожалению, скончались от коронавируса 28 734 человека, прирост за сутки составил 288 человек. Это самый низкий показатель с конца марта, но в выходные он обычно ниже, так что мы ожидаем увеличения", - сказал Хэнкок на пресс-брифинге в понедельник.