В Британии зафиксировали самый низкий прирост смертности от COVID-19

"К сожалению, скончались от коронавируса 28 734 человека, прирост за сутки составил 288 человек. Это самый низкий показатель с конца марта, но в выходные он обычно ниже, так что мы ожидаем увеличения", - сказал Хэнкок на пресс-брифинге в понедельник.
В воскресенье количество умерших составляло 28 446, дневной прирост составлял 315 человек.
Число новых выявленных случаев заражения за последние сутки возросло на 3985 – до 190 584, добавил Хэнкок.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.