Во Франции число жертв коронавируса превысило 25 тысяч

ПАРИЖ, 4 мая – РИА Новости. Число умерших от коронавируса во Число умерших от коронавируса во Франции превысило 25 тысяч, за сутки скончались 306 человек, сообщает министерство здравоохранения.

В воскресенье сообщалось о 24895 скончавшихся.

"С 1 марта мы оплакиваем 25201 смерть, связанную с COVID-19", - говорится в коммюнике.

Отмечается, что 15826 человек умерли в больницах, а 9375 – в домах престарелых.

В больницах остаются 25,5 тысячи человек, за последние 24 часа были госпитализированы 689 новых пациентов. В реанимации находятся 3696 человек, заразившихся коронавирусом. За сутки в реанимацию поступили 84 человека. Вместе с тем общее число пациентов в реанимации продолжает снижаться.

Всего за время эпидемии были госпитализированы более 93,3 тысячи человек. Свыше 51 тысячи человек выздоровели и были выписаны из больниц, не считая тех, кто вылечился в домашних условиях, говорится в коммюнике.