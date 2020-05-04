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2020-05-04T20:32
https://ria.ru/20200504/1570967144.html
ООН выступила против эскалации ситуации в Венесуэле
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570942823_0:143:2742:1685_1036x0_80_0_0_160c08be38caaf0659c602aaca750f9f.jpg
РИА Новости

ООН выступила против эскалации ситуации в Венесуэле

20:32 04.05.2020
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© AP Photo / Matias DelacroixКатер Вооруженных сил Венесуэлы в порту города Ла-Гуайра. 3 мая 2020
Катер Вооруженных сил Венесуэлы в порту города Ла-Гуайра. 3 мая 2020
© AP Photo / Matias Delacroix
ООН, 4 мая – РИА Новости. ООН выступает против любой эскалации ситуации в Венесуэле, считает, что противоречия должны решаться в политическом диалоге, заявил на брифинг официальный представитель генсека органзиации Стефан Дюжаррик.
В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что предотвращено морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. Президент Николас Мадуро заявил, что целью попытки морского вторжения в Венесуэлу было его убийство. По данным МВД Венесуэлы, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших убиты, двое задержаны. Он отметил, что один из задержанных - агент Управления по борьбе с наркотиками США.
Катера Вооруженных сил Венесуэлы в акватории Макуто. 3 мая 2020
4 мая, 15:19
Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за попытки морского вторжения
Отвечая на просьбу прокомментировать эту информацию, Дюжаррик заявил: "Мы видели сообщения СМИ. У нас нет независимой информации, но мы прочитали сообщения в прессе".
"Наша позиция очень четкая – мы выступаем против любой эскалации ситуации в Венесуэле. Мы считаем, что ситуация должна разрешаться посредством политического диалога при полном уважении прав человека", - заявил он.
МИД Колумбии отверг обвинения Венесуэлы в причастности к попытке морского вторжения.
США с января 2019 года не признают Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя временным президентом. В конце марта минюст США обвинил Мадуро и еще 15 членов руководства страны в причастности к наркоторговле и отмывании денег. 1 апреля американские военные, а также подразделения Береговой охраны и Управления по борьбе с наркотиками США начали крупномасштабную антинаркотическую операцию в Карибском бассейне, одной из целей которой в Вашингтоне назвали противодействие незаконному оборону наркотиков со стороны правительства Мадуро.
Мадуро отверг обвинения правительства США в наркоторговле, подчеркнув, что Венесуэла удерживает рекорд по борьбе с незаконным оборотом наркотиков уже 15 лет.
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
4 мая, 03:12
Российский посол прокомментировал попытку вторжения боевиков в Венесуэлу
17100202
Хуан ГуаидоМВД ВенесуэлыДиосдадо КабельоСтефан ДюжаррикМИД КолумбииВенесуэлаООНСШАКолумбияВ мире
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