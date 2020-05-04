ООН выступила против эскалации ситуации в Венесуэле

ООН, 4 мая – РИА Новости. ООН выступает против любой эскалации ситуации в Венесуэле , считает, что противоречия должны решаться в политическом диалоге, заявил на брифинг официальный представитель генсека органзиации Стефан Дюжаррик

В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что предотвращено морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. Президент Николас Мадуро заявил, что целью попытки морского вторжения в Венесуэлу было его убийство. По данным МВД Венесуэлы, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших убиты, двое задержаны. Он отметил, что один из задержанных - агент Управления по борьбе с наркотиками США

Отвечая на просьбу прокомментировать эту информацию, Дюжаррик заявил: "Мы видели сообщения СМИ. У нас нет независимой информации, но мы прочитали сообщения в прессе".

"Наша позиция очень четкая – мы выступаем против любой эскалации ситуации в Венесуэле. Мы считаем, что ситуация должна разрешаться посредством политического диалога при полном уважении прав человека", - заявил он.

МИД Колумбии отверг обвинения Венесуэлы в причастности к попытке морского вторжения.

США с января 2019 года не признают Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо , незаконно провозгласившего себя временным президентом. В конце марта минюст США обвинил Мадуро и еще 15 членов руководства страны в причастности к наркоторговле и отмывании денег. 1 апреля американские военные, а также подразделения Береговой охраны и Управления по борьбе с наркотиками США начали крупномасштабную антинаркотическую операцию в Карибском бассейне, одной из целей которой в Вашингтоне назвали противодействие незаконному оборону наркотиков со стороны правительства Мадуро.