Коронавирус выявили почти у 1400 российских военных

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус . Архивное фото

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Положительный тест на . Положительный тест на коронавирус подтвердился у 156 российских военных, сообщили в Минобороны

Таким образом, общее количество зараженных в армии достигло 1384 человек.

Среди служащих в военных вузах число инфицированных увеличилось на 19 по сравнению с предыдущим днем — до 1247 человек.

Отмечается, что в госпиталях при Минобороны проходят лечение 350 человек, в изоляторах по месту службы — 470 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 13 человек; изолирован на дому 551 человек.

Как рассказали в ведомстве, все военные с положительным тестом находятся под постоянным наблюдением медиков. Двое заболевших сейчас в тяжелом состоянии, еще 11 — в состоянии средней тяжести, остальные без симптомов.

При этом за весь период выздоровели 172 военных.

"Среди курсантов и слушателей военных вузов в госпиталях Минобороны находятся 444 человека, в изоляторах по месту службы — 663 человека, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 19 человек, изолирован на дому 121 человек, выздоровело 62 человека (за весь период)", — говорится в сообщении.

Пандемия коронавируса

Коронавирус выявили почти во всех странах мира. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, заразились почти 3,4 миллиона человек, около 240 тысяч скончались.

В России зарегистрировали более 145 тысяч случаев заболевания COVID-19, около 1300 пациентов скончались, 18 тысяч излечились.