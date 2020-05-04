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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-04T22:43
https://ria.ru/20200504/1570966980.html
Финляндия разрешит поездки за границу с 14 мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570929120_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_13891d073e79a5d7fec2d770e1287e47.jpg
РИА Новости

Финляндия разрешит поездки за границу с 14 мая

20:21 04.05.2020 (обновлено: 22:43 04.05.2020)
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© AFP 2020 / Jonathan NackstrandМедицинские работники надевают средства индивидуальной защиты в палатке для тестирования на коронавирус COVID-19 в Стокгольме, Швеция
Медицинские работники надевают средства индивидуальной защиты в палатке для тестирования на коронавирус COVID-19 в Стокгольме, Швеция
© AFP 2020 / Jonathan Nackstrand
ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. Правительство Финляндии приняло очередные меры, ослабляющие ограничения в связи с пандемией коронавируса в стране, с 14 мая, как и ожидалось, будут разрешены поездки за границу, с 1 июня мероприятия до 50 человек, сообщает в понедельник кабмин.
"С 14 мая будут сняты ограничения на трансграничное движение, чтобы разрешить движение на дорогах и другой необходимый трафик в шенгенском пространстве", - говорится в сообщении.
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Выездной туризм за границу пока не рекомендуется.
"Министерство внутренних дел разработает более подробные руководящие принципы для постепенного открытия пограничного движения. Финляндия считает важным, чтобы меры по снятию ограничений на приграничное движение координировались на уровне ЕС", - уточняет кабмин.
Постепенное открытие предприятий общественного питания начнется с 1 июня. Спортивные соревнования и чемпионаты могут быть начаты с 1 июня. Библиотеки для выдачи книг открываются немедленно.
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Государственные и муниципальные музеи, театры, Национальная опера, дома культуры, библиотеки (в полном объеме), услуги для клиентов, Национальный архив, помещения для хобби, бассейны и другие спортивные сооружения, помещения для молодежи, клубные помещения, помещения для совещаний, реабилитационные помещения откроются 1 июня.
"Организация крупных публичных мероприятий и собраний более 500 человек запрещена до 31 июля", - уточняет кабмин.
С 1 июня будут разрешены мероприятия до 50 человек.
"Людям старше 70 лет по-прежнему рекомендуется избегать физического контакта, когда это возможно", - сообщает кабмин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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