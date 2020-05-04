Врач оценил вероятность второй волны пандемии коронавируса в России

"Потому что это — стопроцентно сезонный вирус, и осенью-зимой он будет активизироваться", — объяснил специалист.

В России COVID-19 диагностировали у 145 286 человек, из них 1356 погибли, более 18 тысяч вылечились. В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заразились как минимум 3,3 миллиона человек, 240 тысяч из них скончались.