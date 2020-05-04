СМИ сообщили о прогнозе по удвоению темпов смертности от COVID-19 в США

ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Администрация Администрация США прогнозирует, что число людей, умирающих от коронавируса, удвоится к 1 июня, сообщила газета New York Times со ссылкой на внутренние документы администрации.

По ее данным, прогнозируется, что к началу месяца от коронавируса будут умирать около 3 тысяч человек в день против нынешних 1750 в среднем в день. Новых случаев заболевания будет до 200 тысяч в день против нынешних 25 тысяч в день, сообщает газета.

Прогноз основывается на статистическом моделировании санитарного ведомства CDC, уточняет издание. При этом президент Дональд Трамп поощряет штаты к постепенному снятию ограничений.

Несмотря на карантин, который большинство штатов ввели с середины марта, ситуацию в США переломить пока не удается. Более 1,1 миллиона человек заболели вирусом, более 67 тысяч человек умерли. CША лидируют по обоим показателям в мире.

Предполагается, что снятие ограничительных мер может привести к новым вспышкам вируса.

Президент Трамп 3 мая увеличил свой прогноз по числу умерших в США. Если раньше он говорил о том, что скончаются около 50 тысяч (истинная цифра уже на треть больше), то в интервью Fox News он допустил цифру в 80-100 тысяч.