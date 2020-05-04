В Саратовской области около 60 человек устроили вечеринку на турбазе

САРАТОВ, 4 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Около 60 человек устроили вечеринку на туристической базе в Около 60 человек устроили вечеринку на туристической базе в Энгельсском районе Саратовской области на фоне ограничений из-за распространения коронавируса , сообщил вице-губернатор - председатель правительства региона Александр Стрелюхин.

Власти региона ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский и Балтайский районы, а также два села в Вольском и одно в Аткарском закрыты на карантин.

"По вчерашнему случаю по Энгельсскому району, турбаза "Камбоджа"... 60 человек собрались, гуляют, пьют... Там есть руководитель, есть люди, которые посещали. Если там все ласково сойдет с рук, значит, слушайте, зачем тогда мы здесь собираемся? Все меры, которые можно принять, должны быть приняты", - заявил Стрелюхин в понедельник на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Начальник управления по вопросам миграции регионального главка МВД Алексей Зелепукин отметил, что на этой турбазе к административной ответственности будут привлечены юридическое лицо и восемь граждан.

"Алексей Владимирович, закручивайте гайки", - обратился Стрелюхин к представителю главка МВД.

Всего в Саратовской области подтверждены 659 случаев заражения коронавирусом, в том числе 74 за последние сутки. Одиннадцать человек с COVID-19 скончались, выздоровели 106.