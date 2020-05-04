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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-04T20:05
https://ria.ru/20200504/1570966643.html
В Саратовской области около 60 человек устроили вечеринку на турбазе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_183ae316942ddb9d08700f46295367ed.jpg
РИА Новости

В Саратовской области около 60 человек устроили вечеринку на турбазе

20:05 04.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
САРАТОВ, 4 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Около 60 человек устроили вечеринку на туристической базе в Энгельсском районе Саратовской области на фоне ограничений из-за распространения коронавируса, сообщил вице-губернатор - председатель правительства региона Александр Стрелюхин.
Власти региона ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский и Балтайский районы, а также два села в Вольском и одно в Аткарском закрыты на карантин.
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"По вчерашнему случаю по Энгельсскому району, турбаза "Камбоджа"... 60 человек собрались, гуляют, пьют... Там есть руководитель, есть люди, которые посещали. Если там все ласково сойдет с рук, значит, слушайте, зачем тогда мы здесь собираемся? Все меры, которые можно принять, должны быть приняты", - заявил Стрелюхин в понедельник на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Начальник управления по вопросам миграции регионального главка МВД Алексей Зелепукин отметил, что на этой турбазе к административной ответственности будут привлечены юридическое лицо и восемь граждан.
"Алексей Владимирович, закручивайте гайки", - обратился Стрелюхин к представителю главка МВД.
Всего в Саратовской области подтверждены 659 случаев заражения коронавирусом, в том числе 74 за последние сутки. Одиннадцать человек с COVID-19 скончались, выздоровели 106.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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