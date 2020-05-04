В Подмосковье камеры зафиксировали 150 водителей без цифровых пропусков

В отношении владельцев транспортных средств возбуждены административные дела по ч.4 ст.3.6 КоАП МО, им направлены соответствующие уведомления, подчеркнул заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Королев.

В ведомстве напомнили, что с 1 мая электронные пропуска проверяют с помощью системы фотовидеофиксации. Штраф за передвижение без пропуска составляет 5 тысяч рублей. Всего на территории региона работают более 1,4 тыс комплексов фотовидеофиксации.