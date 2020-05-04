В Подмосковье камеры зафиксировали 150 водителей без цифровых пропусков

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Подмосковные системы фотовидеофиксации с 1 мая выявили 150 водителей без цифровых пропусков, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"В Подмосковье возбуждено 150 административных дел в отношении нарушителей режима самоизоляции на основании комплексов фотовидеофиксации. Транспортные средства перемещались без пропуска", - говорится в сообщении.
В отношении владельцев транспортных средств возбуждены административные дела по ч.4 ст.3.6 КоАП МО, им направлены соответствующие уведомления, подчеркнул заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Королев.
В ведомстве напомнили, что с 1 мая электронные пропуска проверяют с помощью системы фотовидеофиксации. Штраф за передвижение без пропуска составляет 5 тысяч рублей. Всего на территории региона работают более 1,4 тыс комплексов фотовидеофиксации.
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