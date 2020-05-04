Дептранс напомнил москвичам о необходимости продлить цифровой пропуск

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Департамент транспорта столицы напомнил, что москвичам нужно до конца понедельника продлить цифровой пропуск для поездок по работе, иначе придется оформлять новый.

Ранее сообщалось, что все рабочие пропуска, оформленные до 30 апреля, будут действительны до 4 мая включительно. Тем, кто планирует ездить на работу до 11 мая, необходимо продлить пропуск.

"Если вы не продлили цифровой пропуск, самое время сделать это сегодня, иначе завтра придется оформлять новый", - говорится в сообщении дептранса в Telegram.

Уточняется, что продлить пропуск можно на сайте nedoma.mos.ru не меньше чем за 5 часов до выезда, для этого в поле необходимо ввести код пропуска. На номер телефона, который был указан при получении пропуска, будет отправлена смс с подтверждающим кодом.

После подтверждения номера телефона по смс цифровой пропуск будет продлен.