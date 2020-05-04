В Курганской области пострадавшим от COVID-19 выдадут картофель и поросят

ЧЕЛЯБИНСК, 4 мая – РИА Новости. Власти Власти Курганской области бесплатно выдадут жителям, которым требуется помощь в условиях COVID-19, семенной картофель или двух поросят, либо теленка с кормом, сообщил губернатор региона Вадим Шумков

"С середины мая в качестве дополнительной меры социальной поддержки запускаем бесплатное предоставление семенного картофеля, либо двух поросят или телёнка с запасом кормов. Поддержка будет оказываться тем, кто ранее этим не занимался, либо готов расшириться, подтвердив определенные условия", - написал Шумков в своем аккаунте в Instagram. ⠀

Категории получателей будут определяться, исходя из ситуации, чтобы в первую очередь "подстраховать" тех, кто потерял работу, либо работает, но относится к малообеспеченным, уточнил он. ⠀

"Постараемся при выдаче такой помощи проработать с предприятиями-переработчиками вопрос выкупа картофеля либо животных, с оплатой по сложившейся цене", - сообщил Шумков. ⠀

Губернатор пояснил, что конкретные категории, критерии и порядок предоставления такой поддержки будут отработаны за майские праздники. "По завершению за разъяснениями обращаться нужно будет в органы социальной защиты по месту вашего проживания. Они будут формировать списки нуждающихся в такой форме поддержки. Также в эту работу обязательно будут вовлечены главы муниципалитетов", - отметил он.

По данным регионального оперштаба, всего с начала регистрации заболеваемости в регионе зафиксировано 56 случаев новой коронавирусной инфекции, выписаны из больниц по выздоровлению 16 человек.