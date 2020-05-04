В США заявили об угрозе России и Китая на фоне коронавируса

ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. США считают, что сталкиваются с угрозами со стороны России и Китая даже несмотря на пандемию коронавируса, заявил министр обороны США Марк Эспер

"Мы очень хорошо осознаем угрозы за пределами наших границ... Мы видели, что деятельность Китая в Южно-Китайском море усиливается, Россия продолжает разведку нашего воздушного пространства у берегов Аляски на северной границе. Мы видим, что группировки боевиков действуют в Ираке, террористы действуют от Африки до Ближнего Востока и Афганистана", - сказал он в ходе онлайн-мероприятия Брукингского института в Вашингтоне.

Эспера спросили, видит ли он рост "российских провокаций", на что тот ответил отрицательно. "Я не вижу роста провокаций. Китайцы были несколько более агрессивны... Россияне заняты в Ливии, Сирии и других местах", - сказал министр.

По его словам, поведение России Китая "в некоторых случаях более настойчиво".

"Но в некоторых случаях мы видим, что они несколько отступают. Поскольку на них тоже влияет COVID-19. Об этом не сообщается, и они об этом не сообщают, но мы знаем, что они этим обеспокоены. Мы очень осторожны и внимательно следим за тем, что там происходит", - добавил министр обороны США.

"Времена неопределенные, неизвестно, как себя будут вести страны и вооруженные силы. Мы должны быть настороже на передовой", - заключил Эспер.

По его словам, Пентагон сохраняет боеготовность и продолжает координироваться с союзниками и партнерами США.