Пентагон опасается снижения военного бюджета США из-за кризиса

"Если мы хотим продолжать усиливать боеготовность, проводить изменения, реализовывать национальную оборонную стратегию и так далее, нам нужен реальный рост (оборонного бюджета) на 3-5% в год. Конечно, я обеспокоен, что масштабное вливание средств в экономику со стороны конгресса и исполнительной власти — всего около 3 триллионов долларов — может сбить нас с курса", - сказал Эспер в ходе онлайн-мероприятия Брукингского института.