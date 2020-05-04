Саратовские власти призвали не обслуживать в магазинах людей без масок

"Что касается масочного режима, который мы с вами ввели. Еще раз подчеркиваю: на улице пользоваться масками не обязательно, но в общественных местах - в магазинах, каких-то присутственных местах - безусловное ношение масок", - сказал Стрелюхин в понедельник на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.