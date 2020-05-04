Саратовские власти призвали не обслуживать в магазинах людей без масок

САРАТОВ, 4 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Магазины в Саратовской области не должны обслуживать покупателей, которые заходят без маски на лице, считает вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
Власти области с 28 марта по 11 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали всех граждан обязательно носить маски в общественных местах и не покидать свои дома, разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. Ершовский и Балтайский районы, а также два села в Вольском и одно в Аткарском районе закрыты на карантин.
"Что касается масочного режима, который мы с вами ввели. Еще раз подчеркиваю: на улице пользоваться масками не обязательно, но в общественных местах - в магазинах, каких-то присутственных местах - безусловное ношение масок", - сказал Стрелюхин в понедельник на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
"Я сегодня в три магазина заходил, могу сказать, что 50% посетителей масками не пользуются. Я думаю, что необходимо проговаривать с нашими торговыми предприятиями, что те, кто заходит в магазин без маски, обслуживаться не должны", - отметил он.
Всего в области с 19 марта по 4 мая лабораторно подтверждены 659 случаев заражения коронавирусом, в том числе 74 за последние сутки. Одиннадцать человек с COVID-19 скончались, выздоровели 106 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.