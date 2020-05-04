Госдеп назвал сообщения о морском вторжении в Венесуэлу дезинформацией

"Мы видели сообщения из Венесуэлы, но у нас мало оснований верить всему, что исходит со стороны бывшего режима. Режим Мадуро последовательно использует дезинформацию для того, чтобы сместить фокус внимания с его плохого управления Венесуэлой", - заявил РИА Новости представитель госдепартамента.