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2020-05-04T19:21
https://ria.ru/20200504/1570965769.html
Госдеп назвал сообщения о морском вторжении в Венесуэлу дезинформацией
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РИА Новости

Госдеп назвал сообщения о морском вторжении в Венесуэлу дезинформацией

19:21 04.05.2020
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© AP Photo / Matias DelacroixСотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
© AP Photo / Matias Delacroix
ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. США считают дезинформацией заявления властей Венесуэлы о попытке военного вторжения в страну.
В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что предотвращено морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. Президент Николас Мадуро заявил, что целью попытки морского вторжения в Венесуэлу было его убийство. По данным МВД Венесуэлы, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших убиты, двое задержаны. Он отметил, что один из задержанных - агент Управления по борьбе с наркотиками США.
Катера Вооруженных сил Венесуэлы в акватории Макуто. 3 мая 2020
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Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за попытки морского вторжения
"Мы видели сообщения из Венесуэлы, но у нас мало оснований верить всему, что исходит со стороны бывшего режима. Режим Мадуро последовательно использует дезинформацию для того, чтобы сместить фокус внимания с его плохого управления Венесуэлой", - заявил РИА Новости представитель госдепартамента.
МИД Колумбии отверг обвинения Венесуэлы в причастности к попытке морского вторжения.
США с января 2019 года не признают Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя временным главой государства. В конце марта минюст США обвинил Мадуро и еще 15 членов руководства страны в причастности к наркоторговле и отмывании денег. Первого апреля американские военные, а также подразделения Береговой охраны и Управления по борьбе с наркотиками США начали крупномасштабную антинаркотическую операцию в Карибском бассейне, одной из целей которой в Вашингтоне назвали противодействие незаконному оборону наркотиков со сторону "режима Мадуро".
Катер Вооруженных сил Венесуэлы в порту города Ла-Гуайра. 3 мая 2020
4 мая, 03:12
Российский посол прокомментировал попытку вторжения боевиков в Венесуэлу
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Хуан ГуаидоМВД ВенесуэлыДиосдадо КабельоНиколас МадуроМИД КолумбииГосударственный департамент СШАВенесуэлаВашингтон (город)СШАКолумбияВ мире
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