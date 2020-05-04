Госдеп назвал сообщения о морском вторжении в Венесуэлу дезинформацией

В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что предотвращено морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. Президент Николас Мадуро заявил, что целью попытки морского вторжения в Венесуэлу было его убийство. По данным МВД Венесуэлы, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших убиты, двое задержаны. Он отметил, что один из задержанных - агент Управления по борьбе с наркотиками США.
"Мы видели сообщения из Венесуэлы, но у нас мало оснований верить всему, что исходит со стороны бывшего режима. Режим Мадуро последовательно использует дезинформацию для того, чтобы сместить фокус внимания с его плохого управления Венесуэлой", - заявил РИА Новости представитель госдепартамента.
МИД Колумбии отверг обвинения Венесуэлы в причастности к попытке морского вторжения.
США с января 2019 года не признают Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя временным главой государства. В конце марта минюст США обвинил Мадуро и еще 15 членов руководства страны в причастности к наркоторговле и отмывании денег. Первого апреля американские военные, а также подразделения Береговой охраны и Управления по борьбе с наркотиками США начали крупномасштабную антинаркотическую операцию в Карибском бассейне, одной из целей которой в Вашингтоне назвали противодействие незаконному оборону наркотиков со сторону "режима Мадуро".