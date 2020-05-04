Более 200 тысяч человек участвуют в онлайн-акции "Георгиевская ленточка"

"К данному формату акции уже присоединились более 200 тысяч человек. Из них около 45 тысяч участников воспользовались маской с виртуальной лентой от официального аккаунта "Волонтеров Победы" в Instagram", — говорится в сообщении пресс-службы.

В этом году волонтеры не раздают георгиевские ленты на улице. Но получить ленточку можно в магазинах, на заправках и в аптеках. В ряде регионов продавцы к каждой покупке прилагают георгиевскую ленточку и памятку с историей появления символа и правилами ношения. В других населенных пунктах активисты передали ленты сотрудникам силовых структур, в больницы и общественные организации. Кроме того, "Волонтеры Победы" вручают ленты ветеранам во время доставки продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.