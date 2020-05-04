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2020-05-04T22:32
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Более 200 тысяч человек участвуют в онлайн-акции "Георгиевская ленточка"
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570965594_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_eb6ae9e5082591978ade761e453eb5ce.jpg
РИА Новости

Более 200 тысяч человек участвуют в онлайн-акции "Георгиевская ленточка"

19:18 04.05.2020 (обновлено: 22:32 04.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГеоргиевская ленточка в руках покупателя в магазине "Карусель" в Москве
Георгиевская ленточка в руках покупателя в магазине Карусель в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Георгиевская ленточка в руках покупателя в магазине "Карусель" в Москве
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Более 200 тысяч человек принимают участие в онлайн-акции "Георгиевская ленточка", сообщает пресс-служба движения "Волонтеры Победы".
Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах МИА "Россия сегодня". С тех пор повязывать ленточку накануне 9 Мая стало традицией, которая объединила миллионы людей не только в России, но и за рубежом. "Волонтеры Победы" помогают в организации акции уже шестой год. В этом году из-за пандемии коронавируса акция проходит в новом формате. Любой желающий может принять участие в мероприятии онлайн, выложив фото с ленточкой в социальных сетях и добавив хештеги.
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"К данному формату акции уже присоединились более 200 тысяч человек. Из них около 45 тысяч участников воспользовались маской с виртуальной лентой от официального аккаунта "Волонтеров Победы" в Instagram", — говорится в сообщении пресс-службы.
В этом году волонтеры не раздают георгиевские ленты на улице. Но получить ленточку можно в магазинах, на заправках и в аптеках. В ряде регионов продавцы к каждой покупке прилагают георгиевскую ленточку и памятку с историей появления символа и правилами ношения. В других населенных пунктах активисты передали ленты сотрудникам силовых структур, в больницы и общественные организации. Кроме того, "Волонтеры Победы" вручают ленты ветеранам во время доставки продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.
К акции уже присоединились 35 стран, среди которых США, Великобритания, Германия, Латвия, Ливан и другие.
Места распространения георгиевских ленточек в России
4 мая, 10:3375 лет Великой Победы
Где получить георгиевскую ленточку
38001010
75 лет Великой ПобедыВолонтеры ПобедыРоссияМИА "Россия сегодня"Георгиевская ленточкаДень ПобедыГеоргиевская ленточка (акция)Общество
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