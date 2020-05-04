В Нью-Йорке число жертв коронавируса увеличилось на 226

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в штате Нью-Йорк за минувшие сутки составило 226, за день до этого это умерли 280 человек, следует из информации, представленной на пресс-конференции губернатором Эндрю Куомо.
Штат Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США.
По данным губернатора, общее число госпитализированных снижается - общее число составляет 9647, тогда как накануне их было более 9700. Уровень госпитализированных за день, по данным на воскресенье, составил 717 человек, тогда как за день до этого этот показатель составлял более 780. В худшие дни в больницы штата Нью-Йорк поступало более 3000 человек, больных коронавирусом, за день. Число случаев подключения к аппаратам ИВЛ снижается, добавил он.
"Цифра, которая не прекращает меня преследовать, она не снижается настолько, насколько мы бы хотели, чтобы она уменьшилась. Все еще 226 ньюйоркцев скончались вчера", - сказал Куомо.
Согласно приведенным им данным, 2 мая скончались 280 человек, 1 мая – 299, 30 апреля - 289 человек, 29 апреля – 306 человек, 28 апреля - 330 человек, 27 апреля – 335, 26 апреля – 337, 25 апреля – 367, 24 апреля – 437. В худшие дни число умирающих от вируса превышало 700 за сутки.
По данным властей, всего в штате скончались 19 189 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.