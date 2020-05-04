В ЕС отметили спад волны распространения коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 4 мая – РИА Новости, Мария Князева. Волна распространения коронавируса в Европа пошла на убыль, заявила глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммон.
"С субботы, как кажется, первоначальная волна распространения прошла пик, идет спад в большинстве стран ЕС и Европейской экономической зоне. Лишь в одной стране по-прежнему увеличивается (число) случаев, и в четырех – не наблюдается существенного изменения", - сказала она, выступая в комитете Европарламента.
По словам Аммон, лишь в Болгарии за последние 14 дней наблюдался рост показателя, страны без существенной динамики – это Польша, Румыния, Швеция и Великобритания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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