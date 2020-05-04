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Религия и мировоззрение
2020-05-04T19:05
https://ria.ru/20200504/1570965435.html
Нуждающихся мусульман в Москве поддержат продуктовыми наборами
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РИА Новости

Нуждающихся мусульман в Москве поддержат продуктовыми наборами

19:05 04.05.2020
7077
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРелигиозный праздник
Религиозный праздник
© РИА Новости
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ) раздаст продуктовые наборы нуждающимся мусульманам в Москве, говорится в сообщении на сайте ДУМ РФ.
"Духовное управление мусульман Российской Федерации по благословению муфтия шейха Равиля Гайнутдина и при поддержке мецената Сулеймана Керимова запускает акцию поддержки нуждающихся единоверцев в Москве. Акция "Рамадан Керим" приурочена к благословенному месяцу Рамадан и обусловлена тяжелым материальным положением многих верующих в связи с пандемией", - сказано в сообщении.
На получение продуктовых наборов могут рассчитывать одинокие пожилые люди, инвалиды, малообеспеченные и многодетные семьи, а также другие категории нуждающихся, уточняют организаторы. Для получения помощи нужно позвонить по номеру 8 (800) 600-26-35 или оставить заявку на специальной странице на сайтах Dumrf.ru и Muslim.ru
"После обработки и одобрения заявки на номер телефона заявителя поступит СМС с подтверждением и указанием даты и времени осуществления доставки продуктового набора", - говорится в сообщении.
Месяц поста и молитвы Рамадан начался у мусульман вечером 23 апреля и завершится 23 мая. На следующий день наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр или Ураза-байрам). Рамадан называют месяцем милосердия.
Ранее председатель Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявлял, что Рамадан - время воздержания, поста, молитвы и добрых дел, пост позволяет очиститься и вспомнить, что подлинное счастье заключается в служении другому человеку.
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Религия и мировоззрениеРелигияРоссияНовости - Религия и мировоззрениеРавиль ГайнутдинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Очередное доказательство что религия разобщает людей, делит на своих и чужих. Кого можно золотым налогом обложить, а кому продуктовые наборы давать.
4 мая, 19:09
Свобода Слова
1210001
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