Нуждающихся мусульман в Москве поддержат продуктовыми наборами

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ) раздаст продуктовые наборы нуждающимся мусульманам в Москве, говорится в сообщении на сайте ДУМ РФ.

"Духовное управление мусульман Российской Федерации по благословению муфтия шейха Равиля Гайнутдина и при поддержке мецената Сулеймана Керимова запускает акцию поддержки нуждающихся единоверцев в Москве. Акция "Рамадан Керим" приурочена к благословенному месяцу Рамадан и обусловлена тяжелым материальным положением многих верующих в связи с пандемией", - сказано в сообщении.

На получение продуктовых наборов могут рассчитывать одинокие пожилые люди, инвалиды, малообеспеченные и многодетные семьи, а также другие категории нуждающихся, уточняют организаторы. Для получения помощи нужно позвонить по номеру 8 (800) 600-26-35 или оставить заявку на специальной странице на сайтах Dumrf.ru и Muslim.ru

"После обработки и одобрения заявки на номер телефона заявителя поступит СМС с подтверждением и указанием даты и времени осуществления доставки продуктового набора", - говорится в сообщении.

Месяц поста и молитвы Рамадан начался у мусульман вечером 23 апреля и завершится 23 мая. На следующий день наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр или Ураза-байрам). Рамадан называют месяцем милосердия.