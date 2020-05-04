В ульяновском селе провели парад у дома 92-летнего ветерана

САМАРА, 4 мая - РИА Новости. Небольшой парад победы провели в понедельник в ульяновском селе около дома 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Федора Сяпукова, сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
"Федор Николаевич Сяпуков в этом году отпразднует 93-летие. Он до сих пор рвется за руль, а в глазах мальчишеский задор. Сегодня для ветерана провели небольшой парад победы возле его дома в селе Малое Нагаткино Цильнинского района", - написал Морозов на своей странице в Instagram.
© Фото : аккаунт Губернатора Сергея Морозова в сети VkontakteПарад в честь победы в ульяновском селе около дома 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Федора Сяпукова
© Фото : аккаунт Губернатора Сергея Морозова в сети Vkontakte
Парад в честь победы в ульяновском селе около дома 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Федора Сяпукова
В параде участвовали раритетные автомобили.
Федор Сяпуков с 1944 года служил на Дальнем Востоке в дивизионе торпедных катеров Тихоокеанского военно-морского флота, был в звании старшины первой статьи, участвовал в освобождении Южного Сахалина от японских милитаристов.
"Я был на посту с винтовкой в руках. А море - полный штиль. Вдруг на базе заиграла музыка. И нам объявили, что война кончилась". Вот так Федор Николаевич встретил День победы на острове Русский", - отметил Морозов.