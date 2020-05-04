Мишустин поручил создать правкомиссию по охране Байкала

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился создать правительственную комиссию по охране озера Байкал, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Правительство РФ постановляет: образовать правительственную комиссию по вопросам охраны озера Байкал", - говорится в документе.
1 мая, 17:37Изоляция на Байкале: фотограф уединился на берегу озера в период пандемииФотограф из Иркутска Станислав Толстнев решил самоизолироваться в условиях пандемии вдали от цивилизации на Байкале. Он переоборудовал свой автомобиль в дом на колесах и занимается творчеством в одиночестве на берегу озера в период таяния льдов.
Уточняется, что правкомиссия будет обеспечивать согласованность действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области при решении задач охраны озера Байкал как уникальной экосистемы и объекта всемирного природного наследия.
Среди задач правкомиссии государственный экологический мониторинг экосистемы озера Байкал, реализация инвестиционных проектов на территории Байкала, а также международное сотрудничество в области охраны озера.
Заседания комиссии будут проводиться по мере необходимости, но не реже двух раз в год.