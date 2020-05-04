Мишустин поручил создать правкомиссию по охране Байкала

Изоляция на Байкале: фотограф уединился на берегу озера в период пандемии Фотограф из Иркутска Станислав Толстнев решил самоизолироваться в условиях пандемии вдали от цивилизации на Байкале. Он переоборудовал свой автомобиль в дом на колесах и занимается творчеством в одиночестве на берегу озера в период таяния льдов.