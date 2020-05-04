В Воронежской области умер мужчина с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 4 мая - РИА Новости. Гражданин Азербайджана стал третьим иностранцем с подтвержденной коронавирусной инфекцией, скончавшимся в Воронежской области, всего число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 11, сообщает правительство региона.
"В Воронежской области количество смертей с диагнозом коронавирус достигло 11. Скончавшийся — 60-летний гражданин Азербайджана, выезжавший в Москву. Находился на ИВЛ с двусторонней пневмонией", - говорится в сообщении.
Среди 10 умерших ранее пациентов были 63-летний гражданин Армении и гражданин Узбекистана 39 лет. Они также вернулись в Воронеж из Москвы.
В Воронежской области коронавирус подтвержден у 636 человек. Выздоровели 138 человек, из них восемь - за последние сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.