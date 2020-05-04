В Саратовской области увеличилось число пациентов на ИВЛ

Всего в области с 19 марта по 4 мая лабораторно подтверждены 659 случаев заражения коронавирусом. Одиннадцать человек с COVID-19 скончались, выздоровели 106 человек.

"На сегодняшний день в стационарах находятся 303 пациента с лабораторно подтвержденной COVID-19... Из числа больных (коронавирусом) на стационарном лечении 249 пациентов с пневмонией, в том числе 53 на кислородной поддержке и 19 на искусственной вентиляции легких. Буквально неделю назад у нас их было трое, четверо, доходило до шести, теперь - 19", - сказал Стрелюхин в понедельник на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.