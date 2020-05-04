В Саратовской области увеличилось число пациентов на ИВЛ

САРАТОВ, 4 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, увеличилось до 19, еще 53 заболевших находятся на кислородной поддержке, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
Всего в области с 19 марта по 4 мая лабораторно подтверждены 659 случаев заражения коронавирусом. Одиннадцать человек с COVID-19 скончались, выздоровели 106 человек.
"На сегодняшний день в стационарах находятся 303 пациента с лабораторно подтвержденной COVID-19... Из числа больных (коронавирусом) на стационарном лечении 249 пациентов с пневмонией, в том числе 53 на кислородной поддержке и 19 на искусственной вентиляции легких. Буквально неделю назад у нас их было трое, четверо, доходило до шести, теперь - 19", - сказал Стрелюхин в понедельник на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Власти области с 28 марта по 11 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали всех граждан обязательно носить маски в общественных местах и не покидать свои дома, разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. Ершовский и Балтайский районы, а также два села в Вольском и одно в Аткарском районе закрыты на карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.