В Москве объявили экстренное предупреждение из-за грозы с дождем

"По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 18.30 4 мая до 09.00 5 мая местами в городе Москве ожидается гроза с дождём, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В связи с ухудшением погоды МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также во время грозы нельзя находиться у водоёмов, купаться, рыбачить.
Кроме того, при сильном ветре следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, нельзя укрываться под деревьями. Парковать автомобиль нужно вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.