В РПЦ призвали молиться за врачей, которые борются с COVID-19

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала "ФОМА" Владимир Легойда предложил верующим молиться за врачей, которые спасают зараженных коронавирусом.

Ранее редакция православного журнала "ФОМА" опубликовала тексты соборных молитв и список с именами людей, которые "непосредственно работают с пациентами, инфицированными COVID-19". Редакция предложила верующим скачать список и поминать всех "труждающихся ныне в лечебницах" в ежедневных молитвах.

"Молимся за врачей! Присоединяйтесь, друзья", - написал в своем Telegram-канале Легойда, перепечатав соответствующий пост "ФОМЫ".

Как уточнили в синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, пользователи могут пополнять этот список, оставляя новые имена через форму обратной связи.

"Многие из нас спрашивают: а что сейчас могу сделать лично я? Сделать благотворительное пожертвование, стать волонтером — вариантов достаточно много, но доступны они не каждому. А вот молиться может каждый из нас", - заявил Легойда, слова которого приводятся в сообщении, распространенном синодальным отделом в понедельник.

Он также предостерег от того, чтобы считать молитву заменой добрых дел и милосердия, так как "вера без дел мертва". "Не стоит забывать и о том, что мир зиждется на христианской молитве и существует лишь потому, что мы непрестанно обращаемся к Богу, и Он отвечает нам", - отметил представитель Русской церкви.

По мнению председателя Синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона, слова которого также приведены в сообщении, Бог принимает служение ближним как богослужение.

"Будем молиться о них, как о служителях любви, служителях Божиих. Будем просить, чтобы Бог открылся им в ответ на их сострадание, на их любовь, на их самоотверженное жертвенное служение страждущим. Это будет им наивысшей наградой! Да воздаст Господь всем врачам и медсестрам, сестрам милосердия, как их раньше называли, сторицею за все то, что они отдали больным: силы, время, здоровье, жизнь", - подытожил епископ.