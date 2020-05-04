Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-07T12:45
https://ria.ru/20200504/1570964895.html
В РПЦ призвали молиться за врачей, которые борются с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/101038/20/1010382077_0:475:800:925_1036x0_80_0_0_16f7e76ac38547fda66d27eca1695250.jpg
РИА Новости

В РПЦ призвали молиться за врачей, которые борются с COVID-19

18:51 04.05.2020 (обновлено: 12:45 07.05.2020)
380
© фото Владимира ЕштокинаВладимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
© фото Владимира Ештокина
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала "ФОМА" Владимир Легойда предложил верующим молиться за врачей, которые спасают зараженных коронавирусом.
Ранее редакция православного журнала "ФОМА" опубликовала тексты соборных молитв и список с именами людей, которые "непосредственно работают с пациентами, инфицированными COVID-19". Редакция предложила верующим скачать список и поминать всех "труждающихся ныне в лечебницах" в ежедневных молитвах.
"Молимся за врачей! Присоединяйтесь, друзья", - написал в своем Telegram-канале Легойда, перепечатав соответствующий пост "ФОМЫ".
Как уточнили в синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, пользователи могут пополнять этот список, оставляя новые имена через форму обратной связи.
"Многие из нас спрашивают: а что сейчас могу сделать лично я? Сделать благотворительное пожертвование, стать волонтером — вариантов достаточно много, но доступны они не каждому. А вот молиться может каждый из нас", - заявил Легойда, слова которого приводятся в сообщении, распространенном синодальным отделом в понедельник.
Он также предостерег от того, чтобы считать молитву заменой добрых дел и милосердия, так как "вера без дел мертва". "Не стоит забывать и о том, что мир зиждется на христианской молитве и существует лишь потому, что мы непрестанно обращаемся к Богу, и Он отвечает нам", - отметил представитель Русской церкви.
По мнению председателя Синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона, слова которого также приведены в сообщении, Бог принимает служение ближним как богослужение.
"Будем молиться о них, как о служителях любви, служителях Божиих. Будем просить, чтобы Бог открылся им в ответ на их сострадание, на их любовь, на их самоотверженное жертвенное служение страждущим. Это будет им наивысшей наградой! Да воздаст Господь всем врачам и медсестрам, сестрам милосердия, как их раньше называли, сторицею за все то, что они отдали больным: силы, время, здоровье, жизнь", - подытожил епископ.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил за труд волонтеров, спонсоров и врачей. Доктора, по его словам, находятся на переднем крае борьбы с болезнью, "являют подлинный героизм и верность своему призванию".
Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон на VIII Общецерковном съезде по социальному служению
4 мая, 18:00Религия и мировоззрение
Епископ Пантелеимон: зараженные COVID-19 просят нас прийти в больницы
1530008
Религия и мировоззрениеКоронавирус и вераКоронавирус в РоссииРелигияTelegram (приложение)Новости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаОбщество
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Липецк
Власти объяснили слова главы Липецкой области о "разгоне людей"
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
01:28В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
01:23В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения
Лента новостейМолния