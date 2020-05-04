В США число случаев коронавируса увеличилось на 25 тысяч

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки возросло более чем на 25 тысяч, скончались за сутки свыше 1,3 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его данным, за последние сутки в США было зафиксировано 25 501 новых случаев заражения, днем ранее заболели 29 078 человек.
Число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 1 313, при этом число летальных исходов за предыдущие сутки составило 1 426.
По информации университета Джонса Хопкинса по состоянию на 18.10 мск, общее число зараженных коронавирусом в США составляет 1 161 346, скончались 67 781 человек.
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