В Ульяновской области число заболевших COVID-19 выросло до 544 человек

САМАРА, 4 мая - РИА Новости. Число выявленных в Ульяновской области заболевших коронавирусом выросло до 544 человек, сообщил региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Утром в понедельник федеральный оперштаб сообщал о 528 случаях.
"По оперативным данным на 4 мая, в регионе подтверждено 544 случая заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Из общего числа заболевших коронавирусом в регионе 84 человека выздоровели, четверо скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.