Минобороны рассказало подробности воздушного парада в День Победы

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В День Победы над Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов, сообщили в В День Победы над Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов, сообщили в Минобороны

Всего воздушный парад состоится в 47 городах. В нем примут участие почти 600 летательных аппаратов.

Как уточнил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов , в московском параде поучаствуют 75 судов, в том числе звено самолетов пятого поколения Су-57

Перенос парада

При этом почти неделю назад в ходе совещания глава государства сообщил, что 9 мая состоится воздушный парад. Он отметил, что Россия отметит этот праздник, соблюдая все требования безопасности.

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Путин подчеркнул, что все мероприятия, связанные с 9 мая, состоятся, когда это будет безопасно. При этом президент призвал в День Победы помянуть солдат Великой Отечественной и поздравить ветеранов.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , Путин возложит цветы к Вечному огню и обратится оттуда к россиянам.