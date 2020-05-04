Назван самый благополучный регион СФО по ситуации с коронавирусом

КЕМЕРОВО, 4 мая - РИА Новости. Кузбасс остается самым благополучным регионом в Сибирском федеральном округе по числу выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тысяч человек населения, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

"В СФО за минувшие выходные и с начала месяца также отмечен ощутимый рост количества инфицированных. Кемеровская область при этом остается самым благополучным регионом, здесь по-прежнему самый низкий прирост заболеваемости", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом месте Хакасия, где на 100 тысяч жителей зарегистрировано 56,2 случая коронавирусной инфекции. Подчеркивается, что это почти на 9 пунктов выше, чем перед выходными, 1 мая. В Красноярском крае зарегистрировано 24,8 случаев COVID-19 на 100 тысяч жителей.

"Кемеровская область: на 100 тысяч человек тут 6,1 случаев COVID-19. За выходные прирост составил всего 1,4 пункта", – уточняет ИЦК.

По данным на понедельник, в Кузбассе выявлено 166 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 22 человека уже выздоровели и выписаны из больниц, три пациента скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 10 053 человека.