В Канаде число случаев коронавируса приблизилось к 60 тысячам

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Канаде почти достигло 60 тысяч, за сутки в стране выявлено 2696 тысяч новых случаев заражения, скончались 160 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
В воскресенье сообщалось о 57 148 зараженных и 3606 скончавшихся.
Канадские медики сообщают, что за все время было проведено 905 289 тысяч тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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