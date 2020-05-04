В Канаде число случаев коронавируса приблизилось к 60 тысячам

В воскресенье сообщалось о 57 148 зараженных и 3606 скончавшихся.

Врач рассказал, как нельзя лечить COVID-19

Врач рассказал, как нельзя лечить COVID-19

Канадские медики сообщают, что за все время было проведено 905 289 тысяч тестов.