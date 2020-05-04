В Пермском крае парикмахерским разрешат возобновить работу

ПЕРМЬ, 4 мая - РИА Новости. Власти Пермского края разрешат парикмахерским и салонам красоты возобновить работу в условиях самоизоляции при соблюдении некоторых правил, заведения планируют открыть не позднее 11 мая, указано на сайте губернатора и краевого правительства.
"Ослаблять режим самоизоляции рано – ежедневный прирост инфицированных остается на уровне 6-7%. Если не будет новых вспышек заболевания и ситуация останется стабильной, салоны смогут начать свою работу не позднее 11 мая", — заявил врио губернатора края Дмитрий Махонин на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Салонам красоты и парикмахерским будет разрешено работать при условии неукоснительного исполнения всех требований безопасности.
"На основании федеральных рекомендаций Роспотребнадзора, они будут дополнительно озвучены 5 мая, все работники данных организаций должны: измерять температуру, дезинфицировать приборы после каждого клиента, обслуживание должно вестись исключительно по записи с интервалом не менее 20 минут, каждый клиент должен обслуживаться в отдельном помещении", — говорится в сообщении властей.
Кроме того, в заведениях должна быть обеспечена обработка рук посетителей антисептиком, сотрудников просят работать посменно и в средствах индивидуальной защиты, проветривать и обрабатывать дезинфицирующим раствором помещения после каждого клиента.
Предприятия этой сферы услуг должны будут уведомить о начале работы региональные минпром и Роспотребнадзор, направив соответствующие заявления.
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