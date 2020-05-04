В Пермском крае парикмахерским разрешат возобновить работу

"На основании федеральных рекомендаций Роспотребнадзора, они будут дополнительно озвучены 5 мая, все работники данных организаций должны: измерять температуру, дезинфицировать приборы после каждого клиента, обслуживание должно вестись исключительно по записи с интервалом не менее 20 минут, каждый клиент должен обслуживаться в отдельном помещении", — говорится в сообщении властей.